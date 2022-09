Une centaine de postes encore à pourvoir chez Compta Clémentine, la start-up lorraine basée à Laxou

La différence de fonctionnement entre un cabinet comptable traditionnel et un cabinet en ligne ? "C’est que nous ne nous déplaçons pas chez le client. Nous n’avons pas de papier. Donc évidemment, si on évite les déplacements, si on évite d’imprimer, ça fait des coûts en moins, du temps en moins passé dans les déplacements", explique William Boiché, le co-fondateur et directeur de Compta Clémentine.

Compta Clémentine est une start-up qui existe depuis 2012. Au départ, il n’y avait que deux salariés. Aujourd’hui, l’entreprise emploie 240 personnes et poursuit son plan de recrutement. Objectif : 300 recrutements en 18 mois. "On n’a pas énormément de créations, de nouveaux intitulés, de nouveaux services. Les créations de postes sont toujours dans les services comptables, commerciaux, relation client. On a aussi des postes en juridique, dans la partie sociale, pour faire les payes de nos clients. Donc là, sur les sept mois qui restent sur notre plan de recrutement, il reste une centaine de postes à pourvoir et ce sont des créations de postes", dit William Boiché.

10 000 clients partout en France

En 10 ans, Compta Clémentine a séduit près de 10 000 clients, partout en France. Des clients certainement attirés par les formules à petits prix. "C’est l’un des arguments d’avoir une prestation à petits prix mais ce n’est pas le seul et tant mieux, car notre objectif ce n’est pas de faire du low-cost, bien au contraire, c’est de faire de la qualité. Donc dans notre prestation, il y a un comptable en ligne, dédié à chaque entreprise. Il y a une application qui permet de consulter les comptes bancaires et bien sûr, en fin d’année on rend le bilan comptable, avec toutes les déclarations fiscales qui sont nécessaires", précise William Boiché.