Une centaine de salariés de l'imprimerie Loire Offset Titoulet devant la préfecture de la Loire

Les salariés sont restés devant la préfecture de la Loire plus d'une heure vendredi 22 mars.

La Talaudière, France

Une centaine de salariés de l'entreprise Loire Offset Titoulet se sont regroupés devant la préfecture de la Loire vendredi 22 mars. Ils demandaient à être reçus par le préfet, Evence Richard. Pendant plus d'une heure, les salariés ont attendus devant l'établissement, bloquant ainsi la circulation du tramway dans le centre-ville de Saint-Étienne. Mercredi 20 mars, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la liquidation de l'entreprise ligérienne. Les salariés voulaient souligner une décision hâtive lors de l'audience, qui a été prise en quelques minutes.

C'est finalement le directeur adjoint du cabinet de la préfecture qui a reçu une délégation de six personnes pendant une petite demi-heure. Les salariés mobilisés devant la préfecture dénoncent le silence des représentants de l'État face à leur situation : selon eux, il est nécessaire de faire la lumière sur le naufrage de l'entreprise et surtout de dévoiler à quoi ont véritablement servies les aides financière de l'État.

Par cet entretien à la préfecture, les salariés de l'imprimerie ligérienne voulaient aussi évoquer leurs conditions de départ. "On voulait surtout voir avec lui ce qu'on pouvait négocier pour améliorer nos conditions de départ. On demande des primes supra-légales, la convention collective est en dessous du Code du Travail, c'est rare mais aujourd'hui on ne touchera que les indemnités légales", explique William Roux, délégué CGT dans l'entreprise.

L'imprimerie Loire Offset Titoulet emploie 133 personnes. Le piquet de grève continue sur le site de l'usine avec une occupation des locaux : les salariés veulent éviter le rachat des machines. Ils attendent un nouveau rendez-vous en préfecture dans les prochains jours.