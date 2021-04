Une centaine d'agents du service public présents devant la Cité administrative de Châteauroux

Des professionnels du secteur médico-social, de la métallurgie, ou encore de l'Education nationale étaient rassemblés ce vendredi devant la Cité administrative de Châteauroux. Une centaine de personnes en tout venues réclamer plus de reconnaissance et une revalorisation salariale.

Une centaine de personnes étaient présentes ce vendredi à la Cité administrative de Châteauroux pour réclamer plus de reconnaissance de leur travail, une revalorisation de leur salaires et une meilleure protection des services publics. Un rassemblement interprofessionnel à l'appel de la CGT, qui réunissait plusieurs corps de métiers (médico-social, Education nationale, métallurgie, énergie, services...) et plusieurs syndicats comme l'UD CGT ou encore le Snes-FSU 36.

Selon la CGT métallurgie, cette "journée morte" est la "conséquence de la gestion des donneurs d'ordres (Renault et Peugeot) [...] de ne plus donner des volumes de commandes, comme pour l'entreprise Liberty Weels à Diors [...] qui subit du chômage partiel depuis de nombreuses années, donc avant le Covid-19." Le but de se rassemblement est donc "la défense de [leurs] emplois et le maintien des services publics [et] exiger des comptes." Les manifestants présents sont donc "contre les fermetures et les suppressions d'emplois organisées dans le but d'amasser toujours plus de profits."

Prime Ségur, salaire des AESH, ou encore maintien des emplois

Concernant la Santé et l'Action sociale, les personnels présents veulent "l'égalité de traitement" et réclament les "183 euros" de la prime Ségur. Une prime signée le 13 juillet dernier, qui concerne un million et demi de salariés et qui prévoient donc 183 euros par mois pour les agents du secteur public (hôpitaux et Ehpad) et 160 euros pour ceux du privé lucratif (cliniques et Ehpad). Le secteur souhaite également une meilleure reconnaissance de la pénibilité.

Du côté de l'Education nationale, les personnes présentes ce vendredi à Châteauroux souhaitent que le salaire des AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap) soit revalorisé : "Les AESH ont un salaire en-dessous du seuil de pauvreté, enchaînent les CDD [restant] ainsi dans la précarité."

Pour le secteur de l'énergie le constat est fait, "l'interfédérale d'EDF [s'oppose] au projet Hercule qui vise à réorganiser l'entreprise en trois entités différentes."