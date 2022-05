Une centrale solaire à Superphénix : "Une bonne nouvelle pour le territoire", estime le maire de Creys-Mépieu

La centrale de Creys-Malville connaît une nouvelle étape. EDF a annoncé ce lundi 2 mai la construction d'une centrale photovoltaïque sur le site de "Superphénix", fermée en 1997. "Une bonne nouvelle pour le territoire" salue le maire de Creys-Mépieu, commune qui abrite l'ancienne centrale.

J'imagine que pour le maire que vous êtes, c'est une bonne nouvelle ?

Oui, c'est une bonne nouvelle pour mettre en valeur le site de Creys-Malville. Et puis toute production d'énergie propre décarbonée est une bonne nouvelle pour la France, cela contribue à son indépendance énergétique, ce qui est indispensable.

Qu'est-ce que ça représente pour vous de voir un nouveau projet sur cette centrale arrêtée depuis 25 ans ?

Cela veut dire déjà qu'EDF n'oublie pas le site de Creys-Malville, c'est une première bonne nouvelle. Ça veut dire qu'effectivement c'est un site de production nucléaire à la base, mais qu'il y a énormément de foncier disponible, et c'est aussi une requalification du foncier vers une énergie propre, l'énergie solaire, donc une bonne nouvelle pour le territoire et globalement pour toute la France.

Donc ce site a encore de l'avenir selon vous ? Il y a notamment tous les réseaux électriques qui sont encore en place ?

Voilà. Toutes les infrastructures existent pour une centrale photovoltaïque, c'est intéressant bien entendu. Bien sûr, de notre point de vue, ce n'est pas autant pourvoyeur d'emplois ou de richesses qu'une centrale nucléaire. Mais ça apporte une visibilité intéressante et ça attire aussi des visiteurs, ce qui à terme rendra attractif ce site de Malville.

Et vous espérez des retombées économiques sur votre territoire ?

Oui et non. Le photovoltaïque apporte généralement très peu de retombées économiques. Les intercommunalités vont toucher quelques taxes, et puis les communes aussi touchent une petite taxe d'aménagement. Mais globalement, en plus des retombées économiques, il faut que tous les territoires contribuent à développer les énergies renouvelables ou décarbonées.

Une centrale solaire qui s'installe sur une ancienne centrale nucléaire en cours de démantèlement ... Est-ce qu'au fond, la transition de Creys-Malville peut être un exemple selon vous pour d'autres centrales françaises, dont le démantèlement est à venir ?

Personnellement, moi je ne parlerais pas de transition, je parlerais plutôt de complémentarité. Qui dit qu'un jour, nous n'aurons pas des panneaux photovoltaïques sur les dômes des centrales nucléaires ? Il faut optimiser au maximum l'espace. Les sites de centrales nucléaires nécessitent énormément de surface, qui peuvent servir au nucléaire mais aussi au solaire. Ce n'est pas incompatible d'après moi. Au contraire : plus on multiplie les forces sur un territoire, mieux c'est.

Vous même, vous avez travaillé sur la centrale quelques années. Vous avez ensuite vécu le démantèlement. 25 ans après, quel bilan vous en tirez ? Est-il réussi pour l'instant ?

Oui. Je pense qu'EDF a un énorme savoir-faire dans la production, mais aussi dans le démantèlement, l'entreprise a emmagasiné de l'expérience à Creys-Malville. Ça a été aussi un site expérimental puisque la centrale n'était pas prête à être démantelée, on était à l'époque en pleine production, au moment où elle produisait le plus. Il faut qu'EDF continue à produire des centrales pour pouvoir les démanteler ensuite, c'est impératif.

Et puis il y a toute cette ingénierie qu'il faut renouveler bien entendu, parce qu'aujourd'hui, on a tendance plutôt à perdre des compétences. Donc c'est un démantèlement réussi, autant sur le plan technique que socialement. Ça ne s'est pas trop mal passé, du fait du dynamisme du territoire autour.

Que reste-t-il de ce site aujourd'hui, en 2022, pour votre territoire ? Certains de vos habitants y travaillent encore ?

Oui, bien sûr. Il y a des habitants qui y travaillent, quelques agents EDF. Il y a toujours près de 200 agents sur ce site, pour gérer la sécurité, la maintenance et le démantèlement, c'est du 24h/24. C'est encore une belle image pour le territoire puisque c'est un site qui se visite également, pour découvrir le savoir-faire français.