Une chaîne humaine de "gilets jaunes" entre Nîmes et Montpellier

C'est le projet un peu fou d'un groupe de "gilets jaunes" entre Gard et Hérault, faire une chaîne humaine de Nîmes à Montpellier. Se tenir la main pour montrer sa solidarité et sa détermination. Une chaîne humaine tissée le dimanche 27 janvier, autour de midi.

Nîmes, France

Nico-Tony (c'est son surnom) ne doute de rien : il veut créer une chaîne humaine le dimanche 27 janvier entre Nîmes et Montpellier, deux villes distantes de plus de 50 kilomètres. Ce "gilet jaune" y pense depuis le début des manifestations et y travaille depuis plusieurs semaines en sensibilisant les différents groupes de "gilets jaunes" de la région. Une chaîne humaine pour que chacun, "gilet jaune" ou simple sympathisant puisse dire tranquillement son envie et sa volonté de changement sans violence, en se tenant tout simplement la main, montrer sa solidarité.

Nico-Tony veut par cette chaîne humaine montrer sereinement la détermination des "gilets jaunes" Copier

Plusieurs dizaines de milliers de personnes nécessaires

Nico-Tony sait que vouloir relier Nîmes et Montpellier par une chaîne humaine sera difficile : plusieurs dizaines de milliers de personnes seront nécessaires. Mais il ne compte pas que sur les "gilets jaunes" estampillés comme tels. Il voit dans ce projet le moyen pour tous les sympathisants qui n'osent se rendre dans les manifestations, pour tous les gens qui aimeraient bien mais ne savent pas comment apporter leur pierre à l'édifice (c'est son expression) de le faire, simplement, en famille.