Bernay, France

Une nouvelle étape dans la mobilisation des opposants à la fermeture - prévue en février prochain - de la maternité de Bernay, dans l'Eure. Après les manifestations, les pétitions, les réunions, c'est en chanson qu'ils s'expriment. L'artiste normand Bradouchka, de son vrai nom Jeremy Van Hese, a créé une chanson, "Chez nous", pour défendre la maternité. Le clip vidéo était tourné samedi.

Les figurants, bénévoles, sont costumés en médecins, sages-femmes et infirmières © Radio France - Adrien Beria

Sur le plateau, un décor de film d'horreur. Des poupons à l'air sinistre, de la fumée artificielle, teintée de rouge et bleu par des spots lumineux. L'ambiance du clip est volontairement celle d'un film d'épouvante. Satirique, selon le réalisateur du clip, Bradouchka. Il met en scène un hôpital imaginaire où les patients seraient traités à la chaîne - il craint cette situation si les maternités de proximité ferment.

Un clip réalisé grâce au bénévolat

Le clip est tourné dans une ancienne usine transformée en décor de théâtre, entre Serquigny et Fontaine-l'Abbé, à l'est de Bernay, prêtée par des particuliers. Idem pour les accessoires et les costumes, offerts par des bénévoles. La vingtaine de figurants, acteurs amateurs, fait partie du collectif "Une maternité à Bernay", groupe de soutien qui revendique plus de 2.000 membres.

Le tournage a eu lieu dans une ancienne usine, reconvertie en décor de théâtre © Radio France - Adrien Beria

Parmi les figurants, plusieurs femmes enceintes. Certaines vont pouvoir accoucher à Bernay avant février, d'autres iront à Evreux ou Lisieux en cas de fermeture de la maternité.

Des salariés de la maternité ont également rejoint le casting du clip pour défendre leurs emplois.