VIDÉO - Une chanson pour sauver l'hôpital de Guéret ?

Guéret, France

Les reprises fonctionnent très bien en général sur le web. La chanson des soignants du service gastro-entérologie sortie cette semaine n'échappe pas à la règle.

Cette contestation s'appelle "Pourvu qu'on soit tous unis", sur l'air de "Pourvu" de Gauvain Sers. La vidéo a été publiée mardi 7 mai et elle comptabilise plus de 2.700 vues sur Youtube et plus de 40.000 sur Facebook, ainsi que 1.700 partages ce jeudi soir. "Ça a dépassé les frontières de la Creuse !", se réjouit Caroline, l'auteure des paroles.

Le personnel de l'hôpital et les syndicats dénoncent un rapport de l'Agence régionale de santé qui préconise la fermeture d'une cinquantaine de lits pour combler le déficit de l'établissement guérétois, estimé à 6 millions d'euros.