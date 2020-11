Une cinquantaine d'artistes ont manifesté à l'appel de la CGT à Grenoble

Ils demandent la réouverture des salles de spectacles: cinéma, théâtre, concert, en respectant les mesures barrières. "On a montré qu'on savait faire" disait un des manifestants. "Plus rien ne fonctionne, les salariés sont au chômage partiel ou au chômage tout court pour beaucoup d'entre eux", expliquait Michel Szempruch, réalisateur, membre de la CGT. Ce dernier craint "une issue fatale pour les salles de cinéma" et au delà pour la création cinématographique financée en partie par une taxe sur les tickets de cinéma.

Ils réclament des moyens massifs comme pour les autres secteurs de l'économie et pour mettre cela en place, "qu'on écoute les artistes" réclame. Patrick Heyer l'un des responsables du SNAM-CGT

Les manifestants ne respectaient pas les distances des mesures barrières, a constaté le reporteur de France Bleu Isère