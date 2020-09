Une cinquantaine d'emplois menacés chez Caddie

Le fabricant de chariots Les Ateliers réunis Caddie veut supprimer une cinquantaine de postes sur ses sites alsaciens. Ces suppressions font suite entre autres à la volonté de fermer à la fin de l'année son site de Drusenheim (Bas-Rhin), qui emploie 83 personnes, pour transférer l'activité vers son site de Dettwiller.

À ce jour, Caddie emploie près de 200 personnes. "Les élus déplorent l'ampleur de cette décision et regrettent le caractère plus que léger des mesures d'accompagnement actuellement proposées", écrivent les syndicats dans un communiqué commun diffusé mercredi 16 septembre. Ils demandent de meilleures mesures de reclassement et d'indemnisation.

Les discussions se poursuivront la semaine prochaine. Il s'agit du troisième plan de sauvegarde chez Caddie en huit ans. L'entreprise est passée sous pavillon polonais en 2018.