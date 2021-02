Une cinquantaine d'habitants rassemblés pour dire non aux antennes 4G et 5G au sud de la Haute-Garonne

Une cinquantaine d'habitants d'Ardiège, mais aussi des communes voisines se sont rassemblés ce matin pour s'opposer à l'implantation d'une antenne-relais de 39 mètres de haut à l'entrée de la commune. Pour donner un ordre de comparaison, c'est presque autant que le clocher de la collégiale de Saint-Gaudens, la plus grande église de la ville. Elle culmine à 45 mètres de hauteur.

Voilà maintenant près de deux ans que bon nombre d'habitants d'Ardiège, petite commune du sud de la Haute-Garonne située près de Saint-Gaudens, mènent leur croisade contre Orange. L'opérateur mobile compte en effet installer une antenne-relais 4G ou 5G au lieu-dit le Maillo, en pleine vallée agricole et à l'entrée de la commune.

Problème, des habitations sont installées à peine à une centaine de mètres du lieu d'implantation de l'antenne, comme celle d'Elie, qui habite ici depuis près de vingt ans. "Ça va complètement dénaturer le paysage" asure t-il. "Finis les déjeuners sur la terrasse avec une vue sur une grosse antenne-relais".

Elie comme son voisin Julien ont également peur que l'antenne-relais fasse baisser la valeur marchande de leur maison. Une crainte que partage le collectif monté dans la commune contre cette future antenne-relais, alors même qu'il en existe déjà une à quelques centaines de mètres sur une colline surplombant Ardiège. L'opérateur Free a décidé de s'y installer, et les locaux ne comprennent pas pourquoi Orange n'en feraient pas autant.

Il ne faut pas se leurrer, si aujourd'hui on ne bouge pas plus que cela, il y aura des antennes partout de manière anarchique. Et ce problème, on risque de le retrouver sur toutes les communes du Comminges" - Dominique Berre, le maire d'Ardiège.