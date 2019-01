Une cinquantaine de « gilets jaunes » rassemblés à Reims pour protester contre l’arrestation d’Eric Drouet

Une cinquantaine de « gilets jaunes » se sont rassemblés devant le commissariat de police de Reims ce jeudi après-midi. Ils protestent contre l’arrestation et le placement en garde à vue d’Eric Drouet. Un des leaders du mouvement a été arrêté à Paris.

Reims, France

Un rassemblement dans le calme : environ 50 « gilets jaunes » se sont retrouvés ce jeudi après-midi devant le commissariat de Police de Reims. C’est au sujet de l'interpellation d'Eric Drouet et de trois autres personnes mercredi soir à Paris. Tous les quatre ont été placés en garde à vue. D'après la préfecture de police de Paris, Eric Drouet, l'un des leaders des « gilets jaunes », a été arrêté pour " organisation d'une manifestation non autorisée". En l'occurrence, un rassemblement place de la Concorde, pour rendre hommage aux « gilets jaunes » blessés et tués depuis le début du mouvement.

« On essaye d’étouffer le mouvement » - Stéphanie, Gilet Jaune à Reims

A Reims, les « gilets jaunes » ne décolèrent pas. « On essaye d’étouffer le mouvement », dit Stéphanie. « Emmanuel Macron veut juste qu’on soit bien sage et qu’on rentre chez nous, mais la mobilisation va continuer ».

Une cinquantaine de #GiletsJaunes rassemblés devant le commissariat de police de #Reims pour protester contre l'arrestation d'Eric Drouet pic.twitter.com/tYCWuNoYUD — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) January 3, 2019

Dominique, pour sa part, voit dans ces interpellations le signe d’une grande inquiétude de la part de l’exécutif : « Macron a peur qu’on lui pique son pouvoir, mais nous, on sera là jusqu’à ce qu’il dégage ».