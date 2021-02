Une cinquantaine de manifestants à Guéret pour la sauvegarde de l'emploi dans les services publics

Ils étaient une cinquantaine de manifestants à braver la pluie ce jeudi matin à l'appel de la CGT, de Solidaires et de de la FSU. Le mouvement était national, des manifestations ont eu lieu dans toute la France, et il est venu ponctué, en interprofessionnel, plusieurs mobilisations dans différents secteurs qui ont eu lieu en janvier : la santé, l'énergie et l'éducation.

Les manifestants dénoncent notamment le plan de relance du gouvernement face à la crise sanitaire, qui est trop destiné selon eux au secteur privé, et pas assez au secteur public. Ils demandent que des emplois soient créés par ce plan de relance pour "s'occuper de l'humain", par exemple dans les écoles, les hôpitaux ou les quartiers difficiles.