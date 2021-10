Une cinquantaine de manifestants à Laval pour soutenir les AESH

Les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) étaient appelés à faire grève ce mardi partout en France, à l'appel de plusieurs syndicats. Un rassemblement était organisé à Laval à 11h30 place du jet d'eau : une cinquantaine de personnes étaient présentes pour les soutenir. Les AESH réclament notamment une revalorisation de leur salaire pour pouvoir vivre de leur métier. En général, les contrats des AESH sont de 24 heures par semaine pour un salaire mensuel de 750 euros.

Une des revendications des AESH : la revalorisation de leur salaire. © Radio France - Maïwenn Bordron

"On est toujours invisibles"

Anne fait partie des AESH en grève ce mardi, elle travaille dans une école à Renazé. Ce n'est pas la première fois qu'elle manifeste : "On a toujours des salaires aussi bas et toujours pas de statut, ça n'avance pas", soupire-t-elle. Comme les autres AESH réunies place du jet d'eau, elle revendique la création d'un statut de la fonction publique qui permettrait de reconnaître leur métier et donc de leur assurer un salaire plus élevé. "On est toujours invisibles, ils sont sourds", pointe-t-elle du doigt, en parlant du gouvernement.

Si je n'avais pas mon mari, je ne pourrais pas payer mon loyer. Donc je fais comment ?

Claire, une AESH d'Argentré

Claire, elle, est venue d'Argentré avec une de ses collègues AESH. Elle évoque des conditions de travail difficiles : "J'ai un élève autiste et un élève ayant des problèmes de comportement. Chaque jour, je dois gérer des crises assez violentes", décrit-elle.Les AESH ont de lourdes responsabilités à l'école et sont indispensables pour permettre à tous les élèves d'être scolarisés. Mais souvent les établissements scolaires peinent à trouver des AESH car le très faible salaire n'attire pas.

Claire le reconnaît : sans son conjoint, elle n'arriverait pas à boucler ses fins de mois. "Avec 800 euros par mois, on fait comment", peut-on lire sur la pancarte accrochée dans son dos. À ses côtés, sa collègue Camille est tout aussi dépitée par sa faible rémunération pour un métier qu'elle a choisi. "Je suis obligée de travailler à côté le soir après l'école : je garde des enfants", explique cette AESH de 23 ans. Elle commence à se demander si elle pourra continuer à faire ce métier pendant encore longtemps.