Une cinquantaine de personnes mobilisée pour plus de pouvoir d'achat ce samedi à Clermont

Carburants, énergies, produits alimentaires, les hausses du coût de la vie se fait de plus en plus ressentir dans les foyers auvergnats, comme partout ailleurs. Une explosion des factures alors que les salaires restent bien souvent les mêmes. C'est ce contexte économique compliqué qui a poussé une cinquantaine de personnes à manifester devant la préfecture à Clermont-Ferrand ce samedi matin. Un rassemblement à l'initiative du PCF63 pour dénoncer ces hausses du prix des énergies et pour exiger de l'Etat des mesures immédiates en faveur du pouvoir d'achat.

Les manifestants ont répondu à l'appel de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste Français et candidat à l’élection présidentielle. "L'Etat dispose de leviers très concrets pour faire baisser les prix, comme les taxes sur les hydrocarbures et le gaz. On réclame aussi de l'Etat qu'il fasse pression sur le patronat parce que la question du pouvoir d'achat, c'est aussi la faiblesse des salaires" affirme Pierre Miquel, secrétaire départemental du PCF63.

J'ai une retraite de 1400€, un loyer de 470 euros, les charges, les assurances. Je souffre de ces questions du pouvoir d'achat - Josette, retraitée de l'éducation nationale

Parmi les manifestants des beaucoup de retraités comme Josette, 78 ans, habitante d'Aubière qui ne s'y retrouve plus dans le contexte économique actuel. "On a l'augmentation du prix de l'électricité, du gaz, du carburant. J'ai une retraite de 1400€, un loyer de 470 euros, les charges, les assurances. Je souffre de ces questions du pouvoir d'achat. On aimerait faire plaisir à nos enfants et petits enfants, mais financièrement, c'est difficile" assure cette retraitée.

La difficulté à "joindre les deux bouts" est revenue régulièrement. "Quand je vais à la pompe je regarde toujours le prix, si c'est un peu moins cher j'en mets un peu plus, mais je ne fais jamais un plein complet, je me limite. C'est l'école de la débrouille. L'Etat ne joue pas son rôle de garantir une vie digne à toutes et tous" soupire Thibault, fonctionnaire territorial à Clermont-Ferrand. Un argument martelé par les organisateurs : "les français ne réclament pas l'aumône, ils exigent de pouvoir vivre dignement sans se demander comment finir le mois".