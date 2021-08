Une cinquantaine de personnes en vacances grâce au Secours catholique d'Ille-et-Vilaine

Le Secours catholique d'Ille-et-Vilaine propose plusieurs formules pour ses bénéficiaires : des vacances pour les enfants, pour les femmes isolées ou pour les familles. Chaque année, l'association emmènent une cinquantaine de personnes en vacances. A l'issue de leur séjour, les bénéficiaires ont souvent un déclic.

L'association propose ses séjours à des familles qui ne sont jamais parties et qui ont besoin d'une pause dans leur quotidien difficile. Emmanuelle Hérin, la déléguée départementale du Secours catholique d'Ille-et-Vilaine observe des changements à leur retour. « Ce qui est assez merveilleux c'est que le break d'une semaine peut permettre à des familles de se relancer dans leurs vies. Ça aide les parents dans leur relation aux enfants, parfois ça les apaise et dans certains cas ils retrouvent une dynamique vers l'emploi. »

Des vacances en famille pour la toute première fois

La dernière fois que Nathalie est partie en vacances, c'était il y a plus de dix ans avec une amie. Cet été, début août, elle part avec ses enfants pour la première fois. La petite famille va découvrir pendant une semaine l'île Tudy dans le Finistère. Elle sera accompagnée de bénévoles du Secours catholique et de deux autres familles du département. « Je suis contente, je vais rencontrer de nouvelles personnes. Je vais découvrir des choses que je ne connais pas. Je vais profiter de la mer avec mes enfants. Je vais aussi en profiter pour me reposer parce qu'être maman célibataire, ce n'est pas facile tous les jours. » Ses enfants, Florina et Alon, 6 et 5 ans, ont déjà listé les choses qu'ils souhaitent faire pendant leur séjour « j'ai envie de voir la mer, de me baigner et de faire des activités.»