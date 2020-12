Une cinquantaine de "pions" mobilisée pour dénoncer leur précarité à Montpellier et Béziers

Une cinquantaine d'assistants d'éducation, autrement dit, les surveillants de collège et lycée ont manifesté ce mardi après-midi devant le rectorat à Montpellier. Un autre rassemblement a eu lieu à Béziers.

C'était une grève nationale à l'appel de certains syndicats mais au niveau local le mouvement est porté par un collectif indépendant baptisé Vie S’Colère 34. Avec le mot d'ordre (et le # ) NousNeSommesPlusVosPions, ils demandent entre autres la titularisation de l’ensemble des personnels de vie scolaire, un plan d’embauche, les primes REP et REP+ comme tous les personnels situés en zone prioritaire, la gratuité des repas et la réduction du temps de travail de 40 à 35 heures sans réduction de salaires.

"C'est la première fois depuis la réforme de notre statut en 2003 que nous nous mobilisons" explique Quentin Balcerek, porte-parole du collectif à Montpellier, "mais nous poursuivrons le mouvement s'il le faut en janvier".