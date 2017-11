Une cinquantaine de postes à pourvoir à l'usine Florette de Lessay

L'entreprise Florette recrute une cinquantaine d'intérimaires dans son usine manchoise de Lessay. Les responsables des ressources humaines sont à la recherche d'agents de fabrication, de conducteurs de machine, et de préparateurs de commande.

L'entreprise Florette est à la recherche d'une cinquantaine de nouveaux salariés pour son usine de Lessay dans la Manche. Des agents de fabrication, des conducteurs de machines et des préparateurs de commande sont recherchés pour des postes à occuper en intérim jusqu'en janvier. La raison : un pic de production lié aux fêtes de fin d'année.

"Certains de ces nouveaux employés seront chargés de l'épluchage, du lavage, et de l'essorage des fruits et légumes transformés à l'usine. D'autres auront à mettre les produits en sachets et à les préparer pour l'envoi aux distributeurs", indique Hélène Giard, responsables des ressources humaines pour l'usine Florette de Lessay.

Principale qualité requise pour postuler : "des notions d'hygiène pour le traitement des produits alimentaires", explique Hélène Giard. La campagne de recrutement bat son plein depuis une dizaine de jours maintenant et les premières entrées en poste se feront dès la semaine prochaine.

Pour postuler, c'est par téléphone, directement avec l'agence de recrutement de l'entreprise, au 02 33 57 07 33.