Une cinquantaine de salariés de Tati mobilisés devant le magasin de Barbès

Une cinquantaine de salariés de l'enseigne Tati ont manifesté ce jeudi matin devant le magasin de Barbès, dans le 18eme arrondissement de la capitale. Ils protestent contre la vente du groupe qui menace 700 emplois.

C'est devant le magasin emblématique de Tati Barbès que la cinquantaine de salariés de l'enseigne discount ont choisi de se rassembler ce jeudi matin. Barbès, c'est le premier magasin Tati créé en 1948. Un symbole dans le quartier mais aussi pour les salariés comme Nathalie : "ça fait 30 ans que je fais rentrer l'argent comme mes collègues, et on ne nous dit rien. On demande plus de considération. C'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on n'est plus bonne à rien."

700 emplois menacés

L'enseigne doit être placée en redressement judiciaire ce jeudi pour ouvrir voie à une cession. La crainte des salariés, c'est que le groupe soit scindé et vendu en plusieurs morceaux. Selon les syndicats, les offres connues permettent la reprise de deux tiers des 1900 salariés du groupe. Le tribunal de commerce examinera les offres à la fin du mois de mai. Pour l'instant, 700 emplois sont menacés. "Les dirigeants se fichent de l'humain et de l'emblème. Ce qui compte c'est l'argent, ils n'ont pas de cœur" assène Yann, venue en soutien aux salariés avec son pull floqué "Barbès".

"Les dirigeants n'ont pas de cœur." Yann, soutien des salariés de Tati

La crainte d'un quartier qui perd son identité

Les riverains sont également attachés à ce symbole qu'est le Tati Barbès. Elizabeth y vient "depuis l'âge de 5 ans. Avec ma mère, on faisait les courses pour la famille. C'est une enseigne à bas coût qui draine beaucoup de monde. Y'a qu'à voir le monde qui descend du métro en semaine ou le week-end. C'est bête à dire, mais ça me fait quelque chose, c'est sentimental pour moi. Et puis j'ai peur que si ça ferme, ce soit le quartier qui change un peu"

Les salariés attendent des réponses de la part de leur employeur. Ils sont soutenus dans cette voie par les élus communistes du 18e arrondissement, et par l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Philippe Poutou.