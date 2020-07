Une cinquantaine de salariés débrayent chez PGA Astronics

Plus de 70 postes sont menacés chez PGA

Ils ont les poings serrés, au fond des poches, campés droit sur leurs jambes, masques barrant le visage. On ne voit que leurs yeux. Des regards en colère. Quelques larmes parfois. Une cinquantaine de salariés s'est massée à 11h30 devant les grilles de PGA Astronics, à Montierchaume, à quelques mètres du dépôt logistique de la Halle, où les salariés, là bas aussi, luttent contre un plan social.

"Ca fait 31 ans que la boîte existe. On était une famille, on se connait tous. Il n'y a jamais eu un jour de grève. Dans mon équipe, on est 10; 5 sont virés. Je sais même pas qui... c'est terrible" sanglote Céline.

Une salariée, les yeux rougis interpelle un délégué syndical : "Je suis en garde alternée pour mon aînée. Imaginez si je suis virée : je vais devoir changer de département pour trouver du travail, ici, il n'y a rien. Et comment on ferait ? Je perdrais la garde de mon fils. C'est pas qu'un boulot. C'est toute la vie qui est impactée"

Les salariés comprennent d'autant moins que beaucoup d'entre eux ont fait des heures supplémentaires pendant le confinement. "Il y a un peu trop de précipitation... Le gouvernement annonce que le chômage partiel est prolongé. Pourquoi ils se précipitent à nous virer ?" interroge un salarié.

D'après les syndicats, le plan social prévoit 3.000 euros de prime supra légale pour les salariés avec le moins d'ancienneté et une enveloppe prévoyant des formations pour quelques uns des salariés licenciés. "Même pas pour tout le monde... On comprend pas ! C'est vraiment une honte ! On fait quoi avec 3.000 euros ? C'est rien du tout !" s'énerve une salariée.

Les syndicats annoncent de nouvelles actions des les jours qui viennent, déterminés à ne rien lâcher, "pour la dignité des salariés" insistent ils.