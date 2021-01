Une cinquième boulangerie Ange ouvrira fin mars sur l'agglomération mancelle

Quatre boutiques, 80 salariés dont 60 en CDI et un chiffre d'affaires annuel entre 6 et 7 millions d'euros. Depuis son arrivée en 2016 dans l'agglomération mancelle, la chaîne de "restauration boulangère" Ange connaît un développement important. Et ce n'est pas fini : le 31 mars, celui qui l'a implantée dans le secteur, Philippe Lévêque, ouvrira une cinquième boutique rue de Belle-Ile, à Coulaines.

"C'est une commune importante où nous n'étions pas, sans forcément avoir l'objectif de nous y implanter. C'est une opportunité d'avoir un emplacement idéal, sur un rond-point, avec de la visibilité, qui m'a décidé à me lancer", explique-t-il. Les travaux sont en cours dans les anciens locaux de Pizza Plazza, où la franchise ouvrira son plus grand point de vente en Sarthe : 456 mètres carrés, 80 places assises, plus 20 en extérieur et comme toujours des places de parking.

Axée plus que jamais sur la restauration, l'enseigne, qui se définit également comme un "café", va aujourd'hui bien au-delà de la simple boulangerie. Ce qui fait dire à son patron que les artisans boulangers n'ont rien à craindre d'Ange : "Cela a été prouvé autour de nos implantations, les boulangers ont toutes les possibilités d'avoir des offres différentes, complémentaires. Il y a de la place pour tout le monde. Et aujourd'hui, la restauration rapide et la grande distribution font tout autant de notre univers concurrentiel."