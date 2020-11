Une collecte de jouets d'occasion dans le sud Vaucluse

Pour la 11e année consécutive, à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, Ecosystem vous propose de recycler vos jouets pour la bonne cause. L'opération "laisse parler ton cœur" se déroule du 21 au 29 novembre avec une double enjeu : environnemental et solidaire. 13 points de collecte sont installés. Les Vauclusiens peuvent y déposer des jouets en faveur des plus démunis. Emmaus à Cabriès leur donnera une seconde vie.

Quatre points de collecte sont situés dans les déchetteries de Cavaillon, Vaugines et Lauris ainsi qu'à la mairie de Robion. Les neuf derniers seront installés dans des écoles de Cavaillon, Lauris , Lourmarin, Puget et ne seront ouverts qu'aux parents pour des raisons de sécurité.

Des bacs seront installés dans plusieurs écoles comme Cavaillon, Lourmarin ou Puget - Ecosystem

Les jouets seront remis à la communauté Emmaus de Cabriès qui les nettoiera et les remettra en état. S'ils sont trop endommagés, ils seront récupérés par Ecosystem pour être recyclés. Cet eco-organisme retraite les appareils électriques ménagers et professionnels et les recycle en matière première. 1.120kgs de jouets ont été récoltés l'an dernier en Vaucluse.

Emmaus récupère les jouets à Cabriès - Ecosystem

Pour aller déposer des jouets, il vous faudra cocher sur l'attestation dérogatoire de déplacement "pour se rendre dans un service public ou chercher les enfants à l'école".