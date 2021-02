Une collecte de produits d'hygiène intime à Avignon pour les femmes en situation de précarité

L'association Femmes solidaires a organisé ce samedi une collecte de protections périodiques à Avignon. Tous les tampons, serviettes et lingettes récupérés seront distribués à des femmes qui n'ont pas les moyens d'acheter ces produits d'hygiène intime.

La précarité menstruelle touche les étudiantes, les femmes sans abri et de manière générale toutes celles en difficulté financière, qui n'ont pas les moyens d'acheter tous les mois des protections périodiques. Pour cette raison, l'association Femmes solidaires a organisé une collecte de produits d'hygiène féminine ce samedi matin dans son local à Avignon. Collecte qui durera jusqu'à la semaine prochaine, samedi 27 février au moins*. Tous les tampons, serviettes et lingettes récupérés seront remis à des associations comme le Secours populaire et Mobile douche avant d'être redistribués à des femmes dans le besoin.

"Au-delà de la dignité, c'est un vrai problème de santé" - Anne-Catherine Lepage, présidente de Femmes solidaires à Avignon

"Tous ceux qui le souhaitent peuvent aussi faire un don, on se chargera ensuite d'acheter les produits d'hygiène, précise la présidente de l'association Femmes solidaires à Avignon, Anne-Catherine Lepage. Au-delà de la dignité, c'est un vrai problème de santé." La militante souligne que la précarité menstruelle s'est accélérée avec la pandémie de Covid, "puisqu'il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur emploi."

Concernant les protections réutilisables comme les culottes menstruelles et les serviettes hygiéniques lavables, la présidente de l'association indique "ne pas être partie sur ça pour le moment" mais elle y réfléchit. "C'est une bonne alternative pour éviter de devoir en racheter tous les mois."

"Une réponse très concrète" attendue

Eva, 17 ans fait partie des adhérentes de Femmes solidaires depuis trois ans. Ce samedi matin, elle tenait, elle aussi, à participer à cette collecte. " C'est gratuit dans un seul pays, l'Ecosse et seulement depuis l'année dernière. Je trouve ça fou parce que c'est quelque chose de naturel, on en a besoin, ça devrait être gratuit partout dans le monde."

Le président Emmanuel Macron avait affirmé en décembre dernier dans une interview accordée au média Brut qu'il y aurait "une réponse très concrète" au problème de la précarité menstruelle dès le premier semestre 2021. D'après l'association Règles élémentaires, deux millions de femmes sont concernées en France et dans le monde, 100 millions de filles ratent une semaine d'école par mois faute de pouvoir acheter des protections périodiques lorsqu'elles ont leurs règles.

*Entre 10 heures et midi le samedi 27 février dans le local de Femmes solidaires, 6, place Michel Goutier à Avignon. Il est également possible de prendre rendez-vous entre temps pour déposer les produits d'hygiène intime ou faire un don au 07 49 00 63 80.