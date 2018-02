La campagne d'hiver des Restos du cœur se poursuit en Côte-d'Or comme dans toute la France et pour aider l'association à assurer ses distributions auprès de ses bénéficiaires, une collecte est organisée jusqu'au 10 février par la communauté de communes Forêts, Seine et Suzon.

Dijon, France

La communauté de communes "Forêts, Seine et Suzon" organise cette semaine une collecte au profit des Restos du Cœur. Il s'agit d'une initiative locale puisque la collecte nationale des Restos du Cœur se déroulera pour sa part dans un mois, les 9 et 10 mars dans tous les super ou hypermarchés. Cette collecte est toutefois loin d'être inutile puisqu'en Côte-d'Or, les restos du cœur distribuent pendant leur campagne d'hiver, pas moins de 900 000 repas à un nombre d'inscrits qui est lui aussi impressionnant puisque il représente 14 000 bénéficiaires.

Quels produits ?

La collecte porte surtout sur des produits alimentaires non périssables. Si vous le pouvez, préférez les conserves de légumes ou encore de poisson, comme le thon ou les sardines plutôt que les pâtes, car ces dernières visiblement ne font pas défaut, selon le président des restos du cœur de la Côte-d'Or. Vous pouvez également apporter tout ce qui concerne les produits pour les enfants, que ce soit pour le premier ou deuxième âge : les compotes, les petits pots, mais aussi les produits d'hygiène comme les couches, entre autre, et d'une manière générale, tout le matériel de puériculture. Vous pouvez aussi fournir des vêtements.

Où participer ?

Vous pouvez apporter ces dons, dans toutes les mairies des 25 communes qui font partie de la communauté de communes "Forêts, Seine et Suzon" : Bligny-le-Sec, Champagny, Chanceaux, Curtil-Saint-Seine, Darois, Etaules, Francheville, Frénois, Lamargelle, Léry, Messigny et Vantoux, Panges, Pellerey, Poiseul-le-Grange, Poncey-sur-l'Ignon, Prenois, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Seine-l'Abbaye, Saussy, Savigny-le-Sec, Trouhault, Turcey, Val-Suzon, Vaux-Saules et Vilotte-Saint-Seine.

C'est aussi possible aux accueils de la communauté de communes à Saint Seine l'Abbaye et Messigny et Ventoux du lundi au vendredi, de 10h à midi et de 14h à 17h. Attention, cette collecte se termine le 10 février. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est la Mairie de Messigny et Vantoux qui chapeaute cette opération au 03.80.44.13.80