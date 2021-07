Une commerçante du Sud-Mayenne se bat contre un trop-perçu de Pôle emploi de 6 300 euros

Pôle emploi réclame plus de 6 300 euros à Jennifer Cordier, une commerçante de Bierné-les-Villages. Selon l'établissement public, elle n'aurait pas dû percevoir d'allocations entre 2018 et 2019. Jennifer Cordier n'a eu aucune explication pour comprendre d'où venait cette somme : elle est désespérée.

Jennifer Cordier sait que le combat sera long mais elle se dit déterminée à aller jusqu'au bout. Cette commerçante de Bierné-les-Villages, dans le Sud-Mayenne, se bat contre Pôle emploi depuis septembre 2020 pour un trop-perçu de 6 300 euros. L'établissement public reproche à Jennifer Cordier d'avoir touché des allocations entre 2018 et 2019 auxquelles elle n'avait pas le droit. Cette autoentrepreneuse de 33 ans a cessé son activité en décembre 2016, l'a finalement relancée en avril 2018 et à continuer à percevoir des droits au chômage en complément. Le contentieux se situe sur ce délai entre la cessation et reprise d'activité. Un ancien conseiller de Pôle emploi, connu pour aider les allocataires, affirme qu'elle avait le droit de toucher ces allocations.

Pôle emploi réclamait dans un premier temps 7 399 euros à Jennifer Cordier puis lui a accordé une remise de dette de 1000 euros. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Je ne me laisserai pas faire"

En septembre 2020, Jennifer Cordier reçoit un courrier de Pôle emploi dans lequel elle apprend que son agence lui réclame plusieurs milliers d'euros. C'est un "gros coup de massue" et depuis, ça la ronge. "J'ai une épée au dessus de la tête, c'est vraiment ça. Je me dis : quand est-ce qu'elle va tomber ? J'avoue que les nuits ne sont pas très simples ... C'est compliqué !", confie la femme de 33 ans, qui tient le commerce Un instant à Bierné-les-Villages.

Jennifer Cordier affirme ne pas avoir eu d'explication et ne comprend pas d'où vient cette somme. Sa situation a alerté un ancien conseiller de Pôle emploi, devenu lanceur d'alerte auprès des allocataires : Yann Gaudin affirme qu'elle avait le droit à ses allocations. Selon lui, pour percevoir des allocations, il faut que le délai entre la cessation et la reprise d'une activité soit d'environ deux ans. Un article du code de la sécurité sociale précise que la reprise d'activité ne doit avoir lieu "ni dans l'année civile en cours ni l'année suivante". Cet ancien conseiller de Pôle emploi souligne donc que la situation de Jennifer Cordier est conforme à ces textes puisqu'elle a cessé son activité de vente de lingerie à domicile en décembre 2016 et décide de la reprendre en avril 2018. La commerçante avait donc bien le droit de percevoir un complément chômage au moment de sa reprise d'activité.

Jennifer Cordier a écrit quatre courriers au président de la République, Emmanuel Macron, pour faire part de sa détresse et a reçu plusieurs réponses de l'un de ses conseillers. © Radio France - Maïwenn Bordron

Jennifer Cordier a fait part de sa détresse à Emmanuel Macron. Elle a écrit plusieurs fois à l'Elysée et a reçu plusieurs courriers en retour. En janvier 2021, un conseiller du président de la République écrivait ainsi qu'il avait "pris connaissance de sa situation" et qu'il n'avait pas "manqué de signaler à Monsieur le Directeur Général de Pôle emploi". La situation semble aujourd'hui bloquée, mais la commerçante de 33 ans est soutenue par ses clientes, sa famille, d'autres commerçants de bien et les villages. Elle est déterminée et ne remboursera pas le trop-perçu. "J'irai au bout. Même si ça veut dire aller au tribunal, on ira au tribunal. Je ne me laisserai pas faire", affirme Jennifer Cordier. Elle organise une manifestation jeudi 15 juillet à 10h30 et appelle celles et ceux qui veulent la soutenir à se rassembler devant l'agence Pole emploi de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Contacté par France Bleu Mayenne, Pôle emploi affirme ne pas souhaiter commenter cette affaire.