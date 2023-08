Une commerçante vient s'installer spécialement en Mayenne pour faire revivre un commerce à Châtelain

Hélène Henry, la nouvelle commerçante de Châtelain, et Julien Cuminet, l'élu en charge du projet n'attendent plus que l'ouverture du commerce

La municipalité travaillait sur le projet depuis deux ans. D'ici la fin septembre, le bar-restaurant épicerie du village de Châtelain va pouvoir ouvrir. "Cela faisait 15 ans qu'il n'y avait plus de commerce ici", commence Julien Cuminet, l'adjoint à la mairie qui se charge du projet, "donc on a monté quelque chose". Ce quelque chose c'est d'abord la réhabilitation de l'ancienne forge le long du ruisseau qui traverse la commune. L'idée c'est de la transformer en commerce, un bar-restaurant.

Une fois que le local est trouvé, encore faut-il avoir quelqu'un pour faire tourner la machine. C'est là que Julien Cumlinet a une idée : passer une petite annonce. "On a essayé avec "SOS Village" la rubrique du journal de 13h de TF1", expose l'élu, "on a presque été submergé, on a reçu plus de cent réponses par mail et par téléphone!"

Un changement de vie

Parmi les candidatures, celle d'Hélène Henry, employée dans le secteur bancaire, installée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi a-t-elle envoyé une candidature ? "Bonne question!", répond l'intéressée, qui développe : "Je ne saurais pas l'expliquer, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit "C'est ça!", et j'ai tenté". Hélène Henry a eu le coup de cœur pour la petite annonce de Châtelain.

Tenir un commerce de proximité c'est un sacré changement pour Hélène Henry, qui plus est en Mayenne : "Je ne suis pas Mayennaise, mon mari non plus, donc c'est un saut dans l'inconnu!" Pour ce qui est du commerce en lui même, la désormais ancienne employée du sectaire bancaire a été attirée par l'aspect humain de la mission proposée par la commune de Châtelain "c'est surtout de tenir un petit commerce de proximité qui m'a motivé, ça me rappelle les étés chez ma grand-mère, c'est un peu une madeleine de Proust".

Coup de cœur réciproque

Hélène Henry a fait mouche auprès de la municipalité de Châtelain et de Julien Cuminet : "dès le premier coup de téléphone on a senti que ça allait le faire, c'était facile!" La personnalité, le profil, tout colle, parce qu'Hélène Henry ne débarque pas seule à Châtelain, mais bien accompagnée de son mari et de ses deux filles qui vont rejoindre les bancs des écoles communales à la rentrée. "Cela fait une famille de plus dans le village", se réjouit l'adjoint.

Hélène Henry et sa famille ont pu s'installer dans l'habitation attenante à l'ancienne forge. Une location de la mairie qui par chance s'est libérée en même temps que le projet s'est monté.

Un commerce mais surtout un lieu de vie

Au Fer à Cheval, nom choisi en référence à la forge mais aussi à la forte tradition équine de la Mayenne, on trouvera un débit de boisson, de la restauration avec des produits locaux, une épicerie d'appoint, le dépôt de pain, mais surtout "on trouvera un lieu de vie", insiste Hélène Henry, "je veux que les gens se sentent bien ici, qu'ils trouvent une atmosphère accueillante". Créer du lien social est un objectif partagé par la municipalité et par la nouvelle commerçante qui n'attend plus que ses clients "pour papoter pendant une demie-heure même autour d'un verre d'eau." L'ouverture est prévue courant-septembre.