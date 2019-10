Une commune creusoise regroupe ses commerces sous un même toit

Pour garantir un avenir à ses commerces, la commune de Saint Dizier-Masbaraud leur a construit une halle commerciale. On y trouve boulangerie, epicerie, point poste et salon de coiffure.

Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France

Pas très loin de Bourganeuf, la commune de Saint Dizier-Masbaraud met ses commerces sous un même toit.

La poste, l'épicerie, la boulangerie et le salon de coiffure se retrouvent dans le même bâtiment. Auparavant, ces différents commerces et services étaient dispersés aux 4 coins du bourg et pas toujours facilement accessibles. Pour l'épicerie, les clients se garaient parfois le long du trottoir, gênant la circulation sur la rie principale.

Maintenant tout est plus simple, on peut se garer en sécurité devant la halle commerciale ou sur un parking situé à l'arrière du bâtiment.

On passe une porte vitrée, et dans un même espace on trouve le Point Poste, l'épicerie qui s'est agrandie et une boulangerie qui vient d'ouvrir dans la commune.

"Oui, c'est sympa, assure Sylvie qui vient chercher son pain, c'est un espace clair et chaleureux, ça donne envie de revenir plus souvent."

"On voit passer plus de monde, ajoute Sophie Demargne la coiffeuse, avec les grandes vitrines qui donnent sur la rue principale, on est plus visibles."

C'est tout l'enjeu de ce bâtiment : assurer un avenir aux commerces de ce bourg de mille habitants, et en faire un point d'arrêt pour les 2 mille véhicules qui passent chaque jour sur la route entre La Souterraine et le lac de Vassiviere.

L'épicerie s'est agrandie et a multiplié par 3 le nombre de produits © Radio France - Olivier Estran

Plus d'un million d'euros de travaux

La commune de Saint Dizier-Masbaraud (fusion récente de Saint Dizier-Leyrenne et Masbaraud-Mérignat) a déboursé un million 100 mille euros pour ce bâtiment. Une somme très conséquente pour ce bourg rural de 1122 habitants, mais l'Europe et l'Etat ont payé l'essentiel de la facture, 80%, pour permettre à cette zone rurale de ne pas perdre ses boutiques.

"On peut encore se développer, assure le maire Jean-Claude Pérot, il reste 100 mètres carrés de disponibles dans cette halle commerciale. De quoi accueillir encore deux boutiques. On a déjà des contacts avec un service informatique, et d'autres commerçants. Le monde attire le monde, ça ne va pas rester vide longtemps.."