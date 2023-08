Une commune de Côte d'or se mobilise pour la recherche contre le cancer du sein

Dimanche 6 août, au matin, cela klaxonnait à Losne. Cette petite commune ne comporte pourtant qu'un peu plus de mille habitants, mais un défilé de chevaux de traits et de tracteurs anciens a créé un bouchon.

Le défilé de chevaux de trait et véhicules anciens organisé à Losne pour le Battoir de l'Espoir © Radio France - Agathe Legrand

Une cinquantaine de personnes étaient au bord de la route, malgré la pluie, pour regarder ce défilé... Mais aussi en soutien à l'association Rose Espoir.

Lutter contre le cancer du sein

Rose Espoir est une association de Losne, créée en 2014 par Sylvie Delorme et une amie, qui ont toutes les deux dû affronter le cancer du sein. Le but est de récolter des fonds pour les reverser à la recherche. "L'année dernière, on a remis 4 000 euros au centre George-François Leclerc pour la recherche et 4 000 euros au service social, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de malades qui sont dans le besoin financier," rappelle Sylvie Delorme, la présidente de l'association.

Quelques membres de l'association Rose Espoir dans leur stand lors du Battoir de l'Espoir dimanche 6 août © Radio France - Agathe Legrand

Alors les agriculteurs, menés par Lucien Baudot ont organisé dimanche 6 août le Battoir de l'Espoir, avec l'aide également du club de football de Saint-Jean-de-Losne.

Nouvel objectif

Mais elle ne compte pas s'arrêter là : en octobre, elle organise son annuelle marche et elle souhaite alors rassembler 2023 personnes pour se tenir la main "pour signifier justement la solidarité et l'unité face à la maladie," explique Sylvie Delorme.