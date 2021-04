Une consigne Amazon implantée en gare de Poligny sème l'incompréhension des habitants

Elle a été installée la semaine dernière en gare SNCF de Poligny (Jura). Cette consigne Amazon permet de retirer une commande passée sur le site Web du géant du numérique. Sauf que le conseil municipal n'a pas été tenu au courant et que cette consigne est mal accueillie par les Polinois·es.

Amazon s'installe dans la capitale du comté ! Le géant du numérique a implanté aux abords de la gare SNCF de Poligny un hub locker, une consigne qui permet de retirer ses commandes passées sur le site Web d'Amazon. C'est la deuxième installation de ce genre dans le département du Jura, avec celle du supermarché Cora à Choisey. Elles sont au nombre de 5 dans le Doubs et 2 en Haute-Saône.

Cette consigne a pris place il y a quelques jours dans le cadre d'un partenariat passé entre Amazon France et la SNCF. « Elle était prévue depuis la fin 2019 et répond à une demande de clients sur le territoire de Poligny », explique M. Bontemps, cadre SNCF en charge de ce genre d'accords pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Cette même personne explique que ces hubs locker « ré-enchantent les gares ».

Personne n'a été mis au courant à Poligny

Sauf qu'au centre-ville de Poligny, aucun habitant n'avait été tenu au courant de cette nouvelle installation. Et pour cause, aucun membre du conseil municipal n'avait anticipé l'arrivée d'Amazon dans leur ville. Dominique Bonnet, le maire de Poligny est le premier surpris :

« J'aurais aimé être au courant pour en parler avec les élus et prendre le pouls des habitants. »

« On vit dans un monde paradoxal où l'on souhaite défendre nos commerces de proximité. Mais en même temps, les Français utilisent ce biais [Amazon, NDLR] pour consommer. » Dominique Bonnet, maire de Poligny

L'édile, qui regrette à demi-mots l'installation de cette consigne, se demande si elle peut concurrencer « la bonne activité commerciale du centre-ville de Poligny ». On y trouve notamment dans cette ville d'environ 4 000 habitants plusieurs fromageries, boulangeries, tabacs-presse, fleuristes et un marchand de livres.

La librairie Polinoise voit d'un mauvais oeil l'implantation d'une consigne Amazon dans la capitale du comté. Corinne Dalloz, libraire à Poligny : « J'ai appris la nouvelle juste avant de dormir. J'ai été très désagréablement surprise et j'ai mal dormi par la suite ! » La libraire qui en appelle à la responsabilité civile de tous les Polinois·es pour « boycotter cet immonde mur noir installé à côté de la gare ».

La ville de Poligny compte enfin une demi-douzaine de points-relais où les habitants peuvent retirer leurs commandes numériques. L'un d'entre eux, un magasin d'informatique, craint sérieusement que ce nouvel hub locker Amazon n'empiète sur l'une de ses activités.