Une consigne connectée inventée dans les Landes

A Pouillon, un inventeur a créé une boite aux lettres connectée à votre smartphone. Il est allé plus loin avec une consigne ouverte 24 h sur 24.

H24 porte bien son nom. La petite société, basée à Pouillon, vient d'installer à Dax (92 avenue de Saint-Vincent-de-Paul) sa première consigne connectée après plus d'un an de cogitation intense. On peut retirer ses colis 24 h sur 24, 7 jours sur 7. De loin, on dirait un local de location de K7 vidéos. C'est un peu le même principe.

Répondre aux soucis du quotidien

Tout part d'une boulette très concrète. Perdu dans la masse des prospectus, un rappel des points de permis. Le courrier prend la pluie , et Lionel Bry jette le tout à la poubelle. Quand il apprend plus tard qu'il perd son permis de conduire à plus de 50 ans, l'ancien patron de BTP passe à l'action. Il invente une boite aux lettres intelligente qui protège le courrier des intempéries et signale grâce à une cellule photo électrique le passage du courrier directement sur son smartphone.

Lionel Bry l'inventeur Copier

Lionel Bry va plus loin. Il en a assez de trouver porte close dans les messageries où il est censé récupérer des colis. Avec un mur de ses boites intelligentes, on pourrait, grâce à un code, quand on le désire retirer ses colis. Il les fait fabriquer en Espagne. 100 ou 150 casiers coutent entre 40 et 52 000 euros hors taxe. Le tout est ultrasécurisé avec des caméras vidéos.

Consignes en milieu rural

La cible est le milieu rural, où, avec l'explosion du e-commerce, on estime que 450 colis transitent tous les jours. Pour motiver les collectivités, H24 les accompagne en expliquant qu'elles peuvent créer un fond avec les ressources générées par les consignes (1 euro 20 par retrait de colis) et le redistribuer à leurs associations (comité des fêtes, etc...) ou financer des projets tels que les rénovations d'écoles ou autre bâtiment communal. C'est Laurent Dupré qui est chargé de ce développement solidaire au sein d'H24.