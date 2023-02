Une coupe de l'ancien cycliste pro Jean-Pierre Danguillaume vendue 1.700 euros aux enchères

Jean-Pierre Danguillaume et le commissaire-priseur Aymeric Rouillac avec la coupe par Després dans l'escalier de l'hôtel de l'Univers.

L'ancien cycliste professionnel Jean-Pierre Danguillaume, coureur des années 70, et vainqueur de sept étapes du Tour de France, troisième au championnat du monde 1975, a mis en vente l'un des ses trophées, lors d'enchères organisées par la maison de ventes Rouillac, ce lundi à Tours.

L'ancien coureur de l'équipe Peugeot de 1970 à 1978 avait gagné cette coupe lors du Tour de l'Yonne amateurs en 1969. Réalisée par l'orfèvre bourguignon Jean Després, cette coupe en métal argenté est la plus grande réalisée par ce créateur et servait jusqu’à il y a peu de seau à champagne, confiait Mr Danguillaume présent lors de la vente. C'est une coupe qui a été adjugée à 1.700 euros et qui va gagner la collection d'un amateur Belge.

Ces deux journées de vente à l'hôtel l'Univers de Tours cumulent près de 400.000 euros d'enchères, dont 56.700 euros pour un lingot or confié par une famille parisienne ou 15.000 euros pour la montre Rolex Oyster Perpetual en acier d'un tourangeau.