Une créatrice des Pyrénées-Orientales au concours Lépine à Paris !

"On utilise que des produits naturels, bios et locaux" explique Raphaëlle Zajdenwarg

Comme ça, on dirait un simple collier mais à regarder de plus près... "_Dans le collier, on glisse une petite médaille en résine que nous avons conçue ici dans le département, et sur cette médaille, les propriétaires des animaux vont appliquer des huiles essentielles pure_s", explique Raphaëlle Zajdenwarg, la fondatrice de l'entreprise "Chic en pattes". Et à chaque huile son utilité : des traitements existent contre l'anxiété, le stress mais aussi contre les parasites.

Ces colliers d'aromathérapie, Raphaëlle Zajdenwarg y est venu tout naturellement. "Moi même, j'utilise les huiles depuis une dizaine d'années. Nous avons aussi une ferme d'accueil en Conflent, nous avons accueilli jusqu'à 45 animaux en même temps et nous avons souvent utilisé les huiles pour les soigner et les accompagner. On a donc pu constater que ça fonctionnait très bien".

Durant la crise sanitaire, Raphaëlle Zajdenwarg décroche ses certificats d'aromathérapie avant de lancer son entreprise à Los Masos, près de Prades. Dès samedi, la Catalane sera présente au concours Lépine de Paris-Porte de Versailles. "C'est très important pour moi car je m'occupe des animaux depuis très longtemps. J'ai envie de faire connaître ce concept au plus grand monde. C'est aussi dans l'air du temps, j'ai le sentiment qu'après la crise sanitaire, il est important de mettre en avant des produits naturels, bios et locaux".