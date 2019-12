Une Creusoise rencontre un succès fou avec son entreprise de macarons

Creuse, France

Et si pour Noël vous offriez des macarons pour le dessert à la place de la traditionnelle buche de Noël ? Une jeune pâtissière, Aurore Mroczeck vient de se lancer depuis le 1er novembre dans la production de macarons avec son mari. Cette infirmière, passionnée par ce petit gâteau à l'amande s'est lancée dans une toute nouvelle aventure. Depuis le lancement de son entreprise "Macaronesk", des milliers de macarons ont été commandés dans la Creuse et même au-delà du département.

3 000 macarons réalisés en moyenne chaque mois

Aurore n'est pas une experte en pâtisserie mais cette maman de deux enfants aime cuisiner pour ses proches et surtout a une véritable passion pour les macarons : "Tout simplement les macarons j'en consomme énormément depuis 10 ans donc pourquoi pas essayer d'en faire moi-même. _Au début c'était une catastrophe_, ils étaient tout plat et ça ne donnait pas envie. Du coup, j'ai recommencé peut-être une centaine de fournées, vraiment des semaines entières jusqu'à réussir." Aurore fait goûter ses macarons à ses proches, à ses enfants, ses collèges et même à son mari Mathieu qui déteste ça. Toutes les semaines, Aurore fait donc des tests sur ces collègues à l'époque : "J'étais infirmière aux urgences, mes collègues ont goûté puis la famille des collègues."

Des macarons creusois vendus dans le Sud et même en Suisse

Pendant un an, Aurore Mroczeck en a goûter des macarons, pour préparer en candidat libre son CAP pâtisserie. Des heures d'entrainement et de révision : "Les forêts noires, les nougatines, c'était difficile. Ca reste de l'artisanat et donc il faut s'entrainer et moi je veux garder cet aspect artisanal. Tout est fait main, il n'y a pas de patron et pas de centimètre défini." Depuis le lancement de son entreprise, les macarons rencontrent un succès fou même au-delà des frontières du département. Aurore et son mari s'étaient fixé une zone à 80 kilomètres de Pontcharraud pour livrer les macarons et finalement ils ont reçu des commandes d'un peu partout, du Var mais aussi de Suisse.

Des pyramides de macarons pour le réveillon - Aurore MROCZECK

Aurore produit en ce moment environ 3 000 macarons par mois. Et ça c'est grâce à Noël et à la périodes des fêtes, explique son mari Mathieu : "L'activité a plus que décollé. On a fait des marchés de Noël, on avait défini un seuil de macarons parce qu'on ne pensait pas tout vendre mais tout est parti en sept heures. Après c'est grâce au bouche à oreille. Des gens nous appellent pour commander des pyramides de macarons pour le réveillon." Les commandes se multiplient en effet pour le 24 décembre au soir et pour le 31 décembre déjà aussi. Si vous voulez en commander rendez vous sur le site internet de Macaronesk ou au 06-36-14-47-66.

Cette maman de deux enfants s'est lancée dans la pâtisserie artisanale - Aurore MROCZECK