Une croisière britannique fait escale à Montoir-de-Bretagne

Le "spirit of adventure" lors de sa mise à l'eau en aout 2020 en mer du nord depuis le chantier naval de Meyern Werft en Allemagne

C'est le retour des paquebots de croisière sur nos côtes après la crise sanitaire. Le "Spirit of Adventure", navire de la compagnie britannique "Saga cruises" fera escale toute cette journée de mercredi dans le port de Montoir-de-Bretagne.

L'estuaire de la Loire est la troisième escale de cette croisière "Flavours of Western France & Spain" débutée à Douvres le 10 octobre. Il s'agit d'une croisière "haut de gamme" en jauge réduite. Le bateau peut accueillir en temps normal jusqu'à 999 passagers et 540 membres d'équipage. Il est long de 236 mètres et large de 31 mètres.

À bord, pour cette croisière, se trouvent 776 passagers, en majorité des Britanniques.

Des excursions vers la Brière, Guérande, La Baule et un tour vers Nantes leur seront proposées avant de remonter à bord ce soir et de reprendre la mer, cap au sud, direction Le Verdon sur mer (Gironde) avant de rejoindre l'Espagne.