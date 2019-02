Une croissance de + 4400% : Bis Rénovation, une entreprise pleine d'énergie à Évreux

Évreux, France

Chaque jour, le standard de Bis Rénovation Énergie, à Évreux, sonne environ 300 fois, "avec un pic le lundi" explique Julie, qui accueille les particuliers qui veulent faire des économies d'énergie. Car Bis Rénovation Énergie, c'est aussi les éco-isolateurs, qui proposent, entre autres, l'isolation des combles à un euro. L'entreprise, qui compte 200 salariés dans toute la France, vient d'être distinguée par le journal Les Échos en remportant le palmarès des Champions de la croissance 2019.

300 appels quotidiens pour Julie, au standard de Bis Rénovation Énergie © Radio France - Laurent Philippot

Une croissance de 4400%

Pour le patron de Bis Rénovation Énergie, Benoît Dulac, tout a commencé en 2010 par l'achat d'une longère de 120 mètres carrés à Illiers-L'Évêque dans l'Eure. Bilan une facture de chauffage de 3500 euros.

Je me suis dit qu'il y avait un problème de chauffage. Non en fait, la maison était mal isolée" - Benoît Dulac

Mais trouver un spécialiste de l'isolation il y a dix ans n'a pas été simple. Il y avait bien des plaquistes qui faisaient de l’isolation, des couvreurs qui faisaient de l'isolation, mais aucun professionnel à part entière. Benoît Dulac change de métier, crée son entreprise et commence à former du personnel. Pour autant, le marché de la rénovation énergétique stagne, malgré le Grenelle de l'Environnement. C'est alors que le patron frappe fort : en 2015, Benoît Dulac décide de diviser le coût des chantiers par deux.

Industrialisation et digitalisation

Pour y arriver, le jeune quadragénaire revoit entièrement ses méthodes de travail. "On n'envoie plus de chargé de clientèle pour monter un dossier. C'est 200 à 300 euros de gagné" explique Benoît Dulac. En fait, tout se passe au téléphone lors de l'échange avec le client. L'entreprise utilise aussi les registres du cadastre et Google Street View pour définir le projet au plus près des besoins. Elle accède aussi au site des impôts pour vérifier, à partir du numéro d'avis fiscal fourni par le client, son éligibilité aux aides et subventions à la rénovation thermique. Car bonne nouvelle pour les clients éligibles, Bis Rénovation s'occupe de toutes les démarches administratives. "Le client n'a qu'un euro à verser en fin de chantier", certainement le meilleur argument commercial pour Benoît Dulac.

30 éco-conseillers accompagnent les clients dans leur projet de rénovation énergétique © Radio France - Laurent Philippot

Lors des chantiers, les ouvriers ont à leur disposition une application, avec toutes les données du chantier. Ils peuvent, par le biais de leur smartphone, contacter un responsable en cas de problème pour trouver une solution. Un logiciel interne a été développé. Des outils qui ont un coût : 300000 à 500000 euros sont investis par l'entreprise dans l'informatique par an.

2000 chantiers par mois et de nouvelles perspectives

En quelques années, Bis Rénovation Énergie est devenu le leader de la rénovation énergétique en France, en réalisant 2000 chantiers par mois, essentiellement pour des particuliers, mais aussi pour des collectivités, notamment des bailleurs. Et la croissance ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, car de nouveaux dispositifs, garantis par l’État jusqu'en 2028, vont entrer prochainement en vigueur : l'isolation des combles pour tous, gratuite, sans conditions et l'isolement thermique par l'extérieur, à un euro, sous conditions de ressources. L' entreprise, qui a recruté cent personnes en 2018 et réalisé un chiffre d'affaires de vingt millions d'euros, espère doubler son chiffre en 2019.