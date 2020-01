Une déambulation aux flambeaux contre la réforme des retraites à Amiens

Amiens, France

Une manifestation éclairée avec des torches pour dire "non" à la réforme de retraites. Environ 250 personnes ont participé à une retraite aux flambeaux, ce jeudi 23 janvier en toute fin d'après-midi à Amiens.

Le cortège est parti de la cité scolaire et a rejoint la gare. La manifestation a commencé vers 18 heures.

Une manifestation semi-nocturne, à un un horaire plus adapté aux salariés qui ne peuvent pas se mettre en grève pour Anne-Marie : "Cela permet à des manifestants de nous rejoindre après leur travail. Je discutais avec une jeune femme qui m'a dit qu'elle était arrivée tout de suite après le boulot. C'est important que tout le monde soit là parce que tout le monde est concerné par cette réforme. Mais selon le métier que l'on fait, ce n'est pas toujours possible. Ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, par exemple, ne peuvent pas quitter leur poste à leur gré. C'est donc un horaire intéressant. Et puis, il y a aussi l'aspect visuel _: toutes ces petites flammes qui frémissent au bout de nos bras et qui symbolisent nos espoirs, ça fait chaud au cœur._"

Un nouvel appel à la grève contre la réforme des retraites a été lancé pour ce vendredi 24 janvier. Deux manifestations sont prévues dans la Somme : à 10 heures à Abbeville devant le lycée Boucher de Perthes et à 14 heures au départ de la Maison de la Culture d'Amiens.