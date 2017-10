Une délégation de GM&S reçue ce lundi après-midi à l'Elysée

Une délégation de salariés de GM&S sera reçue ce lundi après-midi à l'Elysée, par des conseillers d'Emmanuel Macron qui suivent le dossier. La délégation sera composée de cinq délégués CGT. L'avocat du comité d'entreprise et le cabinet d'experts des salariés n'ont finalement pas été conviés.

Cinq délégués syndicaux de l'entreprise GM et S ont rendez-vous ce lundi après-midi avec les conseillers d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Le chef de l'État ne devrait pas être présent à cette réunion, au motif explique-t-on au palais, que le président a déjà reçu les GM et S une fois, il y a cinq mois. Les salariés qui espéraient rencontrer le président ne devraient pas apprécier.

On attend des mesures à la hauteur de ce qui se passe chez Whirlpool" - Vincent Labrousse, délégué CGT

Les salariés espèrent que "des choses concrètes " ressortiront de cette réunion. "Les vrais patrons de GM et S", explique Vincent Labrousse, délégué CGT, "que sont les constructeurs Renault et P.S.A, deux entreprises françaises qui ont bénéficié d'aides de l’Etat importantes et qui ont dans leur accord d'entreprise une notion de responsabilité territoriale. Est-ce que l'Etat les pousse à assumer cette responsabilité ?", s'interroge Vincent Labrousse ? "La réponse est non !"

La semaine dernière, une délégation d'élus creusois avait pu rencontrer Emmanuel Macron.

à lire aussi Un plan d'action pour la Creuse en gestation après une rencontre entre les élus et Emmanuel Macron

Les salariés ont attaqué le plan social devant la justice administrative

Jean-Louis Borie, l'avocat des salariés a déposé un recours devant le tribunal administratif de Limoges pour obtenir l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi. Selon lui, le PSE a été établi à la hâte, parce qu'il fallait en finir avec le dossier GM et S. Il s'étonne des critères qui ont été retenus pour établir la liste des salaries licenciés et dénonce le manque de transparence de la part du mandataire. Le tribunal administratif a trois mois pour rendre sa décision.