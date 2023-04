Une délégation de la CCI Touraine en Irlande avant la venue du XV du trèfle à Tours cet automne

Lors de la prochaine coupe du monde de rugby, l'équipe d'Irlande fera de Tours son camp de base , et avant de recevoir les joueurs du XV du trèfle, la CCI de Touraine a décidé d'envoyer une délégation de ses membres à Dublin. Le voyage débute ce mercredi et jusqu'à vendredi, il a pour but de développer des liens commerciaux entre la Touraine et l'Irlande

Au programme, des rencontres avec des représentants de la fédération irlandaise de rugby, une rencontre à l'ambassade, mais aussi des échanges avec des entreprises du numérique et du tourisme. Pour Philippe Roussy, président de la CCI Touraine "L'objectif est tout simple, c'est de tisser des liens entre la Touraine et l'Irlande, on y va pour faire les VRP du territoire, pour présenter nos entreprises, le tourisme, les hôtels, les sites touristiques, les restaurants, enfin tout ce qui va se faire, qui va faire l'animation de la Coupe du monde aussi"