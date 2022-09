L'avenir de l'hôpital et des urgences à Pau, des personnels de santé reçus à l'ARS

Un rassemblement se tient depuis ce jeudi matin devant l'ARS à Pau, l'appel de l'union santé départementale CGT. Il s'agit de discuter avec la direction de l'ARS du problème du manque de lit et surtout des urgences. À Pau, un filtrage la nuit aux urgences a été mis en place depuis le 9 septembre et est prévu jusqu'au 24 septembre. On saura peut-être à cette occasion ce qu'il en est pour les jours qui suivent. Une délégation a été reçue par la directrice de l'ARS à 11h30. Parmi les manifestants se trouvaient des soignants de l'hôpital de Pau, d'Orthez ou encore d'Oloron, mais aussi des personnels de l'Adapei 64 et des psychologues.

L'Union départementale Santé CGT appelait à se rassembler devant l'ARs à Pau entre 10h30 et 14h © Radio France - Fanny Narvarte