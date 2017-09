Une délégation de salariés de GM&S invitée à la Fête de l'Humanité

Il n'y a pas que Renaud ou Iggy Pop cette année à la Fête de l'Humanité ! Douze salariés de l'entreprise GM&S (devenue GMD) ont été invités en Seine-Saint-Denis pour témoigner.

Ils sont douze en tout, délégués syndicaux mais aussi simples salariés à avoir pris la route ce vendredi après-midi. Direction la Seine-Saint-Denis où se déroule en ce moment même la Fête de l'Humanité. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche à La Courneuve. Et un certains nombre d'entre eux vont sans doute échanger avec les ouvriers creusois en lutte.

Témoigner

Il y avait des sourires ce vendredi après-midi à La Souterraine juste avant le grand départ. Pour Yann Augras, délégué CGT, cette petite escapade francilienne va faire du bien à ses collègues : "Ça va les oxygéner un peu, ils vont voir autre chose, ils vont voir d'autres collègues salariés. Ça va changer un peu du quotidien."

Et pourtant, cette Fête de l'Huma ne va pas être de tout repos pour les douze Creusois. Entre les tables-rondes, les témoignages, ou les débats , impossible d'assister à des concerts de musique ou de se balader tranquillement dans les allées de la fête. Mais cela ne pose pas de problème à Jean-François qui à hâte de raconter tout ce qu'il a vécu ces derniers mois : "Et notamment de bien appuyer sur le désespoir auquel on fait face lorsque l'on vit ce genre de situation".