Une demi-heure pour intervenir sur un incendie à Solre-le-Château : la CGT dénonce un manque d'effectifs

Mardi 20 décembre, un incendie se déclare à Solre-le-Château. L'alerte est donnée rapidement et une caserne de pompiers volontaires est présente sur la commune, mais il faut une demi-heure pour que les secours interviennent.

Une demi-heure contre les 15 minutes maximum inscrites dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques .

ⓘ Publicité

"Au moment de l'intervention de Solre-le-Château, les pompiers volontaires qui ont le permis poids lourds n'étaient pas disponibles. Il a donc fallut confier l'intervention à la caserne d'Avesnes-sur-Helpe", explique Jacques Houssin, président du service départemental d'incendie et de secours du Nord (SDIS 59). "Ces pompiers volontaires étaient tout de même présents et disponibles pour des opérations d'urgence à personne. Sur l'incendie de Solre, aucun sauvetage n'était nécessaire", ajoute Jacques Houssin.

Mais pour Maroine Fathallah, pompier à Maubeuge et représentant de la CGT au sein du SDIS, c'est bien un problème d'effectifs qui conduit à l'allongement des délais d'intervention. "Il nous manque au moins 150 pompiers dans le Nord pour pouvoir travailler correctement et en sécurité. A force de tirer sur la corde elle finit par craquer et voilà ce qu'il se passe".

Un sous effectifs que Jacques Houssin ne constate pas. "Le SDIS du Nord est le premier en France en termes de rapidité. Pour les incendies, nous mettons en moyenne 9 minutes 42 pour intervenir, contre 15 minutes 02 en moyenne en France. Si nous n'avions pas assez d'effectifs, nous pourrions difficilement être les meilleurs", souligne le président du SDIS.

Dans le Nord, deux tiers des pompiers sont des pompiers volontaires

Sur les 6 650 pompiers que compte le Nord, 4 500 sont des pompiers volontaires. Et pour Maroine Fathallah, c'est un problème : "Nous avons besoin de ces pompiers volontaires pour la complémentarité, mais on ne peut pas uniquement compter sur eux pour combler le sous-effectif des professionnels".

"Si nous ne pouvions pas compter sur ces 4 500 pompiers volontaires, je ne sais pas comment le SDIS pourrait fonctionner. Très clairement, nous n'avons pas les moyens de les remplacer par des pompiers professionnels", admet Jacques Houssin.

Si rien ne change, les syndicats préviennent qu'il y aura de nouveaux mouvement sociaux dès le début de l'année 2023.