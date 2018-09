Un amendement qui risque de faire polémique et qui est à l'étude. Martine Wonner, la députée La République en Marche de Strasbourg-Campagne envisage de déposer un amendement ou un amendement d'appel à l'assemblée nationale, concernant l'ouverture des commerces le dimanche en Alsace-Moselle.

Dans le cadre du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, dont l'examen débutera le mercredi 12 septembre à l'assemblée nationale, l'élue souhaite permettre aux maires, après avis du conseil municipal d'ouvrir les commerces 9 dimanches maximum par an en Alsace-Moselle, sans compter les 4 semaines d'ouverture qui précédent la période de Noël.

C'est ajouter un plus, sans obligation. Si une commune souhaite ouvrir quelques heures le dimanche matin, une épicerie pourquoi pas ? C'est donner plus de liberté et d'initiative locale", Martine Wonner, députée LREM