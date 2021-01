Une députée nordiste LREM réclame une dérogation au couvre feu pour les restaurateurs des zones rurales

Avec 11 autres parlementaires du groupe d'études France Gastronomie, Anne-Laure Cattelot, la député LREM de l'Avesnois a écrit la semaine dernière à Jean Castex le premier ministre pour réclamer une dérogation "Dans une logique d'équité des territoires".

Selon l'élue d'un territoire rural, il est quasi impossible de faire de la livraison dans les campagnes, et beaucoup de restaurateurs sont donc contraints à éteindre leurs fourneaux après le service du midi avec le couvre feu à 18h.

Ce que confirme, Christophe Bzerovska, chef du Pavé de Sars à Sars Poterie, et représentant de l'UMIH dans la Sambre Avesnois

On n'est pas à Paris ou à Lille où on a des services d'Ubert Eat, etc, nous dans les campagnes, investir dans un scooter ou un autre mode de livraison c'est compliqué pour les personnes et les structures, surtout que c'est des structures qui ont en général pas beaucoup de personnel.

Comme ma femme a du reprendre une place de salariée, je me retrouve tout seul sans salarié, ça devient compliqué pour moi, et de réceptionner les clients pour les ventes à emporter, et fabriquer et livrer en même temps, on n'est pas un couteau suisse !