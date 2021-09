Une des plus grosses centrales solaires de France a poussé à Niergnies sur l'ancienne base de l'OTAN

Après 6 ans de travaux, les 5 tranches de la centrale solaire de Niergnies sont terminées. La première centrale de France reliée au réseau éolien, celui du parc installé juste à côté à Ribécourt explique Eric Bonnaffoux, le directeur général délégué de Boralex qui l'exploite. L'idée c'est que le solaire puisse en partie utiliser le réseau de l'éolien l'été quand ce dernier est moins productif.

Une électricité verte vendue en circuit court

Autre particularité c'est que l'électricité verte est vendue en circuit court aux entreprises et collectivités du secteur, comme Valenciennes Métropole qui approvisionne par exemple son stade du Hainaut, ou encore Carglass.

Et la demande est très forte assure Alexis Bouanani, directeur de Volterres qui commercialise l'électricité, avec une croissance qui a été multiplié par 10 entre 2020 et 2021 et qui devrait encore être décuplée l'année prochaine.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicenet Copier

3 actionnaires publics

C'est aussi la centrale la plus au Nord de la France avec 50% d'ensoleillement de moins qu'à Marseille et pourtant ça fonctionne preuve que le solaire est l'énergie "d'avenir" selon Antoine Nogier, président du groupe Sun'R qui exploite cette centrale. Le président qui assure que l'électricité produite avec le solaire est la moins chère.

Enfin pour faire pousser cette ferme solaire de plus de 50 millions d'euros, public et privé se sont associés avec 3 actionnaires publics qui ont mis la main à la poche dont la communauté d'agglo de Cambrai.