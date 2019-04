La Banque alimentaire participe à une Disco soupe à Amiens

L'association fête ses 35 ans et organise toute une série d’événement cette année. Samedi 13 avril, ils participent à la Disco Soupe du Rotaract, pour se faire connaitre.

Amiens, France

Il y a 35 ans était créée la première antenne de la Banque alimentaire, en région parisienne. La Somme a rapidement suivi. Depuis, les bénévoles se relayent pour récupérer des denrées alimentaires et les remettre à des associations partenaires qui les distribuent ensuite aux plus démunis. L'année dernière, plus de 10 000 personnes ont bénéficié de cette aide alimentaire.

Une Disco Soupe le 13 avril

Ce samedi 13 avril, les bénévoles participent à une Disco Soupe organisée par le Rotaract, et cuisinée avec des invendus, pour leur donner une seconde vie. Elle sera concoctée par Nicolas Medkour, le chef du restaurant Le Quai, à Amiens, et sera distribuée entre 15h et 18h, sur la Place René Goblet.

L'occasion pour Christian Becuwe, le président de la Banque Alimentaire dans la Somme, de discuter avec les Amiénois pour faire connaitre son association. "On aura un stand, pour pouvoir discuter avec les gens, leur présenter l'association".

Objectif recrutement puisque l'association explique sur France Bleu Picardie qu'elle aimerait trouver de nouveaux bénévoles pour compléter son équipe. "Nous sommes 5 salariés et 35 bénévoles, explique le président, mais il y a 5 jours d'ouverture dans la semaine, il faut qu'on soit assez nombreux pour assurer le service. On cherche des gens pour être chauffeur, magasinier, ou encore préparateur de commande dans notre _entrepôt de Longueau_"

Une inquiétude sur la baisse des fonds européens

L'association redoute la baisse annoncée des Fonds européen d'aide aux plus démunis, qui alimentent plusieurs associations d'aide alimentaire. Son président prévient qu'il est prêt à se mobiliser avec "ses gilets oranges" et compte bien interpeller les candidats aux élections européenne.