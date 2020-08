Une discothèque autorisée à rouvrir partiellement près du Mans

Depuis un mois, c'est le seul club où l'on refait la fête en Sarthe. Alors que toutes les discothèques restent fermées sur décision du gouvernement depuis le mois de mars, à Ruaudin, Le Pacha a lui réussi à relancer partiellement son activité depuis le 16 juillet. Chaque week-end, le vendredi et le samedi, l'établissement de nuit est autorisé à recevoir les oiseaux de nuit... Sur son parking !

"Nous avons installé un barnum sur le parking, explique Raoul Dongmo, un des associés de Nadia Monguillon, la gérante, l'entrée se fait uniquement sur réservation. La piste de danse est supprimée et nous faisons en sorte de respecter les mesures barrières." Le dossier envoyé à la préfecture pour expliquer ce modèle a débouché, le 6 juillet, sur un arrêté dérogatoire autorisant en effet Le Pacha à fonctionner, en accueillant 50 à 60 personnes. "En temps normal, on accueille environ 250 personnes. On aurait donc aimé pouvoir monter à 100, précise Raoul, car là, ça nous permet seulement de couvrir les charges."

Une vidéo qui suscite des interrogations

Comme dans les bars, les tables sont espacées, le port du masque est de rigueur pour se déplacer. Et les clients sont reçus en groupes, chacun autour d'une table. "Et si les gens veulent danser, ils se lèvent à leur table et se trémoussent", précise l'associé. La vidéo d'une de ces soirées, postée sur la page Facebook du Pacha le 18 juillet montre néanmoins que des clients semblent prendre quelques libertés vis-à-vis des mesures barrières. Ce vendredi 14 août, les responsables de l'établissement ont d'ailleurs reçu un appel de la préfecture les invitant à plus de vigilance.

Ce modèle, d'autres discothèques toujours empêchées d'ouvrir pourraient tenter de s'en inspirer. Il est également de plus en plus utilisé par les organisateurs de soirées, à l'images de celles prévues ce week-end, également à Ruaudin, vendredi et samedi, près du gîte du Gué des boires, où les organisateurs prévoient d'accueillir jusqu'à 100 personnes, sans piste de danse, avec des groupes de 8 personnes maximum et distribution de masques (obligatoires) à l'entrée.