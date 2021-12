Une distribution de jouets par des gilets jaunes au rond-point du Cora de Saint-Avold

Près quatorze mètres de doudous, de jeux de société, de petites voitures, empilés sous un barnum, non loin du rond-point du Cora de Saint-Avold. Une quinzaine de "gilets jaunes" a organisé ce samedi 11 décembre une distribution gratuite de jouets pour permettre aux plus démunis de garnir la hotte du Père Noël. Une centaine de personnes a pu en profiter selon les organisateurs.

Offrir un noël aux plus démunis

La méthode a changé, mais le fond du discours reste même : "Cela fait trois ans qu'on est dehors parce que les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat", déclare Raymond, gilet fluo sur les épaules, avant de poursuivre, le fait de distribuer des jouets, permettra aux parents de garder cet argent pour simplement acheter de la nourriture." Les jouets en question ont été déposés par des anonymes ou récoltés auprès de bourses aux jouets.

"Cela fait plaisir aux gens qui sont vraiment dans la misère", lâche Lionel, un carton de jouets à la main. Un geste solidaire dans lequel il se reconnait car il est lui-même en difficulté financière : "Je gagne 503 euros par mois, je vis avec cela, donc je fais cela surtout pour mes petits enfants." L'action est donc loin des blocages de ronds-points, symboles du mouvement a ses débuts en novembre 2018. Mais "le but reste le même : être vu", défend Nicolas, on ne bloque plus les gens, honnêtement là, il n'y a aucun intérêt, on fait une distribution de jouets, on est pas là pour prendre les gens en otage."

Une nouvelle distribution de jouets des "gilets jaunes" est prévue samedi prochain, le 18 décembre, à Aumetz, en Moselle. Mais le lieu exact n'a pas encore été précisé.