Une distribution des cadeaux de Noël en mode Covid au CSE de PSA à Sochaux

Ni Père Noël, ni musique, ni spectacle. L'habituelle distribution des cadeaux de Noel aux familles des salariés de PSA Sochaux se fait sur rendez-vous et derrière une vitre en plexiglas, Pas très "fun", mais plus "sécure". Le CSE a rajouté des bons d'achat pour compenser la baisse des activités.

Il faut prendre rendcze-vous et faire la queue d'avant d'entrer dans le CSE de PSA

Décidément, le Covid emporte tout avec lui. La victime du jour est la fête de Noël du CSE de PSA à Sochaux. Habituellement la distribution des cadeaux aux familles donnaient lieu à une belle animation de Noël avec spectacle dans le gymnase de l'Ascap. Cette année, il faudra se contenter de faire la queue dans le froid de l'hiver, avant de récupérer les cadeaux, derrière un guichet de plexiglas et repartir aussi vite.

10 000 jouets pour 6000 familles et autant de chèques cadeaux

"Dès le mois d'avril, on a pris la décision d'annuler l'animation qui entoure cette distribution de Noël", explique Marie Orsat, la présidente de la commission vacances, loisirs, culture, jeunesse au CSE de PSA.. "Organiser une distribution avec des règles sanitaires draconiennes n'a pas été une mince affaire".

Le calendrier est millimétré. Une vingtaine de personnes sont conviées par demi-heure. "Les gens sont très compréhensifs. Il comprennent bien les mesures et la contrainte de prendre des rendez-vous. Et ils nous encouragent. Ce qui prouve qu'on a atteint notre but", ajoute Marie Orsat.

Véritable ruche à l'intérieur du CSE pour distribuer les cadeaux © Radio France - Christophe Beck

Le Noël du CSE de PSA, ce sont plus de 10 000 jouets pour 6000 familles et autant de chèque cadeaux, car le CSE a décidé de compenser la baisse des activités proposées habituellement durant l'année par un coup de pouce sur le pouvoir d'achat des familles. Il s'agit d'un bon spécial de 45 à 65€ pour chacun des salariés ainsi qu'un chèque cadeau pour chacun des enfants.

Cette distribution dans les locaux du CSE Peugeot Citroën à Montbéliard se poursuit jusqu'à mercredi prochain (16 décembre)