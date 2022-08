"Une dizaine d'appels par jour" : la Dordogne, département le plus recherché pour les maisons de vacances

Tout le monde veut sa maison de vacances en Dordogne ! D'après un classement révélé par le spécialiste de l'immobilier Seloger.com, la Dordogne est le département le plus recherché pour l'achat d'une maison secondaire. Il concentre à lui seul 7% des recherches à la campagne, devant l'Yonne et le Var. Le paysage, le climat et le prix au mètre carré (1488 € en moyenne) font du Périgord un lieu privilégié. Et parmi les villages plébiscités, Saint Cyprien, dans le Périgord noir, fait figure de favoris d'après le classement du site internet. "On reçoit une dizaine d'appels par jour", confirme Rémy Lavaud, directeur de l'agence immobilière Eleonor installé sur la rue principale de Saint Cyprien.

Saint-Cyprien village préféré pour les maisons secondaires

"On est dans le cœur du triangle d'or, à dix minutes de Beynac et Castelnaud-la-Chapelle, à vingt minutes de Sarlat, poursuit l'agent immobilier. C'est un village tout commerce, sur le bord de la Dordogne et on a beaucoup de biens anciens rénovés. C'est ce que recherchent les clients." Il suffit d'ailleurs de se promener dans le centre ville du village pour rencontrer des propriétaires d'une maison de vacances. Tout sourire, ils louent toutes les qualités de Saint Cyprien: le calme, les activités culturelles et sportives ou encore les commerces à disposition.

Valérie et Jean-Yves ont acheté une maison de vacances sur le hauteurs de Saint Cyprien il y a un an. © Radio France - Lise Roos-Weil

Il y a tous les commerces, les restaurants, si proches de Sarlat, même dans notre village de l'Essonne on n'a pas de boulangerie !

Sur les hauteurs du village, Valérie et Jean-Yves, un couple qui réside au Sud de l'Essonne, viennent justement d'acheter il y a un an une maison secondaire avec terrasse. Des pots de peinture et des boulons trainent encore ça et là mais le couple en profite déjà beaucoup. Ils viennent chaque mois. "Juste en un week-end on a 4h30 de route et on se ressource tout de suite, on profite du bon foie gras !" sourit Valérie, conseillère Pole Emploi.

Après vingt ans de vacances en Dordogne, le couple a trouvé son coin de paradis grâce à une agence immobilière et le lieu cochait toutes les cases. "Il y a tous les commerces, les restaurants, si proches de Sarlat, même dans notre village de l'Essonne on n'a pas de boulangerie !", conclut Jean-Yves en rigolant.