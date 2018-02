Une liste de 273 magasins Carrefour menacés de fermeture a fuité dans la presse. 9 sont concernés dans la Drôme et en Ardèche. Un dixième serait franchisé.

Quels Carrefour fermeront en France?

273 magasins de l'enseigne de grande distribution sont menacés, comme l'a annoncé il y a quelques jours le PDG Alexandre Bompard. 79 pourraient passer en "location gérance franchise".

Le journal Midi Libre affirme s'être procuré la liste des supermarchés concernés. Il diffuse sur son site internet un document de travail distribué lors d'une réunion extraordinaire du CCE jeudi.

D'après ce document, les Carrefour Contact de Bourg-les-Valence, Livron, Saint-Vallier, et les supermarchés Carrefour de Valence, Montélimar Colonnes et Montélimar Meyrol, dans la Drôme pourraient fermer. Même choses pour les Carrefour de Tournon, Aubenas, et Privas, en Ardèche.

Le Carrefour Contact de Viviers pourrait être franchisé.

Pour l'heure, la direction de Carrefour ne confirme rien.