Une dizaine de manifestants, seulement, au MACH 36 à Déols, contre la hausse des prix des carburants

La semaine passée, le carburant a passé la barre symbolique des deux euros. Pour la première fois le diesel est plus cher que l'essence. Pourtant, la manifestation organisée au MACH 36 ce samedi 12 mars n'a réuni qu'une dizaine de personnes.

En 2018, l'essence n'avait même pas frôlé les deux euros lorsque des milliers de gilets jaunes sont descendus dans les rues en France. En ce début d'année 2022, alimenté par le conflit en Ukraine, le prix des carburants s'embrase. Mais pas la rue. Ce samedi 12 mars, une manifestation a eu lieu au MACH 36, elle n'a réuni qu'une poignée de manifestants.

Manifestation contre le prix des carburants - Reportage Copier

Du bio-éthanol au gasoil : tout augmente

La hausse du carburant, Virginie et son mari la constatent au quotidien : "j'étais à 50 euros pour un plein, maintenant je suis à 75 ou 80 euros !" Résultat, elle ne sort qu'une fois par semaine de chez elle. Son mari utilise parcimonieusement la voiture familiale. Il ne pourra jamais s'en passer au regard de ses horaires de travail. "Bientôt il va falloir faire un choix entre la voiture et le frigo !" lance Virginie.

Même si il a vu venir la flambée des prix, Jean-Claude la subit aussi. Il a fait installer un système pour conduire à l'éthanol sur sa voiture. Lui aussi voit grimper le prix de ce carburant pourtant écologique et économique. "Fin 2020 il était à 59 centimes le litre. Je l'ai vu grimper petit à petit. Là dernière fois que j'ai regardé il était à 88 centimes, 84 centimes dans ces eaux là !"

à lire aussi Carburant : les conseils d'un professionnel pour faire des économies à la pompe

"Je comprends pas que les gens ne se révoltent pas" - Jean-Marc

Sous la pluie, ils sont une dizaine de manifestants à s'interroger. Pourquoi personne ne descend dans la rue ? "Ca me choque !" lance Jean-Marc, "Je comprends pas que les gens ne se révoltent pas ! J'ai l'impression qu'ils sont dans leur confort, que tout va bien. Ca me désole !" confie-t-il. Ce qui désole la présidente de l'association Parti Citoyen Engagé, c'est que les partis politiques traditionnels ne soient pas là, qu'ils aient préféré marcher pour le climat, à la même heure en centre-ville de Châteauroux. "Il n'y aucun représentant élu à quelques semaines de l'élection présidentielle. C'est bien de faire une manifestation pour le climat, je n'ai rien contre ça, mais là l'urgence c'est le pouvoir d'achat" affirme-t-elle.

Elle appelle donc de ses vœux à une grande manifestation, sur Châteauroux, pour le pouvoir d'achat contre l'inflation et la hausse des prix des carburants d'ici au premier tour de l'élection présidentielle.

Ce samedi, de son côté, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une réduction de 15 centimes par litre d'essence à partir du 1er avril et pour quatre mois. La mesure devrait coûter deux milliards d'euros à l'Etat.